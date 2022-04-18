Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

Domenec Torrent: İlk yarıda oynadığımız oyun, benim dönemimdeki en kötü oyundu

"Sahada olan şeyler, soyunma odasına 5 dakikada çözülebiliyor, önemli bir şey olmadı"

Cihat Arslan: Öne geçseydik belki direnebilirdik

Ata SELÇUK - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Galatasaray'ın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ettiği Spor Toto Süper Lig 33'üncü hafta müsabakasının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, düzenlenen basın toplantısına katıldılar.

Arslan son olarak, "Borç olarak, para olarak hiç bakmıyorum. Bir kuruş cebimize para girmedi teknik heyet olarak. Kaç tane insan kurtarabilirsem, kendimi o kadar başarılı göreceğim. O yüzden ısrarla devam ediyorum. Devam etmek için tek neden gençler. Ben direndikçe, Malatya da direnecek. Birileri de diyecek ki, evet bir mücadeleye girelim. Parasız da yaparım bunu. Belki kariyerim zarar görüyor ama umurumda bile değil. Türkiye'de 6 kere küme düşen adama milli takım da veriyorlar" diyerek sözlerini noktaladı.