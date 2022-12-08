Özgür Demirtaş'ın Süper Lig için temennisi futbolseverleri çıldırttı: Bilmediğin işlere bulaşma

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım futbolseverlerin tepkisini çekti. "Galatasaraylıyım ama Ali Koç başarılı olmalı." diyen Demirtaş, "Türk takımlarının en büyük problemi para yönetimi. Seneye Galatasaray, iki yıl sonra da Beşiktaş olsun" ifadelerini kullandı. Bu açıklama sonrası futbolseverler, Demirtaş'a "Hocam bilmediğiniz işlere bulaşmayın." yorumunda bulundu.

Açıklamaları ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Süper Lig için yaptığı şampiyonluk temennisiyle futbolseverleri kızdırdı.

"ALİ KOÇ BAŞARILI OLMALI"

Özgür Demirtaş yaptığı paylaşımda, "Galatasaraylıyım ama ben bu yıl Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyorum. Ali Koç başarılı olmalı. Ayrıca takımların dengeli bir şekilde Şampiyon olması, bilançoları için iyi. Türk takımlarının en büyük problemi para yönetimi. Seneye Galatasaray, iki yıl sonra da Beşiktaş olsun." ifadelerini kullandı.

BİNLERCE YORUM ALDI

Ünlü ekonomistin bu sözleri futbolseverlerin tepkisini çekti. Bu paylaşım binlerce etkileşim alırken, "Bilmediğiniz işlere bulaşmayın." yorumları dikkat çekti.