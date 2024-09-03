Üye Girişi
Haberler

Özge Güder, Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Kickboks Federasyonu ve WAKO Faaliyet programında bulunan Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası Macaristan'ın Budapeşte şehrinde yapıldı. 65 ülkeden 3 Bin 12 sporcunun katılımıyla, gerçekleşen şampiyonada altın madalya kazanan sporcular arasında; Sökeli sporcu Özge Güder de yer aldı. Şampiyonada Milli Takımımız 14 Altın, 15 gümüş, 28 bronz ve toplamda 57 madalya kazanarak büyük başarı elde etti.

Türkiye Kickboks Federasyonu ve WAKO Faaliyet programında bulunan Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası Macaristan'ın Budapeşte şehrinde yapıldı.

65 ülkeden 3 Bin 12 sporcunun katılımıyla, gerçekleşen şampiyonada altın madalya kazanan sporcular arasında; Sökeli sporcu Özge Güder de yer aldı. 70 Kg Low Kick kategorisinde mücadele eden Sökeli Milli Sporcu Özge Güder, dünya şampiyonluğunu elde ederek, altın madalya alan 14 sporcudan biri oldu. Şampiyonada Milli Takımımız 14 Altın, 15 gümüş, 28 bronz ve toplamda 57 madalya kazanarak büyük başarı elde etti.

Söke Ece Spor Kulübü sporcularından Özge Güder'in Antrenörü Kenan Sıtacı; "Özge başarılarına bir yenisini daha ekledi. Milli gurur yaşatan sporcularımız arasında yer alan Özge Güder bize, ailesine Sökemiz ve Aydınımız başta olmak üzere tüm milli sporcularımız ile ülkemize gurur yaşatmıştır" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Dünya Şampiyonası Milli Takım Macaristan Budapeşte Kick Boks Türkiye Güncel Gümüş Dünya Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! AK Parti kongreye gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! AK Parti kongreye gidiyor

 Narin'in amcası neden tutuklandı? Adalet Bakanı Tunç canlı yayında açıkladı

Narin'in amcası neden tutuklandı? Adalet Bakanı Tunç canlı yayında açıkladı

 Dilruba Kayserilioğlu'na halkın bir bölümünü aşağılamak suçundan hapis cezası

Dilruba Kayserilioğlu'na halkın bir bölümünü aşağılamak suçundan hapis cezası
Kayıp Narin'le ilgili konuşan Altaylı'nın iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi

Kayıp Narin'le ilgili konuşan Altaylı'nın iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Luan Peres nereye gitti, bonservis bedeli ne kadar? Mehmet Güleryüz kimdir? Mehmet Güleryüz kaç yaşında, nereli? Mehmet Güleryüz öldü mü? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçı nereden izlenir? Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi ne zaman, nerede çekildi? Bursa'da İskender nerede yenir? İskender nerede yenmeli? OKUL SERVİS ÜCRETLERİ: Okul servis ücretleri belli oldu mu? 2024- 25 Eğitim- Öğretim yılı servis ücretleri ne kadar oldu? Yüzde kaç zam yapıldı? Narin'in amcası neden tutuklandı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili ne dedi? NETFLIX ÇÖKTÜ MÜ? Netflix'e neden girilmiyor, sorun nedir? 3 Eylül son dakika gelişmeleri... SÜPER LİG TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR? 2024- 2025 sezonu transfer ve tescil dönemi takvimi! Acun 4 Eylül'de evleniyor mu? Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya ne zaman evlenecek? Ayhan Bora Kaplan kimdir? Ayhan Bora Kaplan soruşturması nedir?
title