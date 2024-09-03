Özge Güder, Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Türkiye Kickboks Federasyonu ve WAKO Faaliyet programında bulunan Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası Macaristan'ın Budapeşte şehrinde yapıldı.

65 ülkeden 3 Bin 12 sporcunun katılımıyla, gerçekleşen şampiyonada altın madalya kazanan sporcular arasında; Sökeli sporcu Özge Güder de yer aldı. 70 Kg Low Kick kategorisinde mücadele eden Sökeli Milli Sporcu Özge Güder, dünya şampiyonluğunu elde ederek, altın madalya alan 14 sporcudan biri oldu. Şampiyonada Milli Takımımız 14 Altın, 15 gümüş, 28 bronz ve toplamda 57 madalya kazanarak büyük başarı elde etti.

Söke Ece Spor Kulübü sporcularından Özge Güder'in Antrenörü Kenan Sıtacı; "Özge başarılarına bir yenisini daha ekledi. Milli gurur yaşatan sporcularımız arasında yer alan Özge Güder bize, ailesine Sökemiz ve Aydınımız başta olmak üzere tüm milli sporcularımız ile ülkemize gurur yaşatmıştır" dedi. - AYDIN