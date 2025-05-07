Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı, Avrupa Oyunları'nda zirve için iddialı

İstanbul'un ilk kez ev sahipliği yapacağı Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda (EPYG) Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı, hem bireysel hem de takım halinde madalyalar hedefiyle çalışıyor.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun koordinesinde, 21-28 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Para Gençlik Oyunları (EPYG) hazırlıklarını Ankara Üniversitesi Tesislerinde sürdüren milli sporcular ile koordinatör Muhsine Dalgıç ve asbaşkan Ensar Kurt, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yüzme branş koordinatörü Muhsine Dalgıç, 2021 yılından beri özel yüzme sporcularını çalıştırdıklarını belirterek "Hedefimiz sadece katılmak değil, sporcularımızla kürsüde ülkemizi temsil etmek. Genç takımız, ilk defa İstanbul'daki oyunlarda performanslarını gösterecek 2 kadın, 4 erkek sporcumuz var." dedi.

Ankara'dan sonra yüksek rakımlı bölgelerde de kamp yapacaklarını dile getiren Dalgıç, "Yüzme yarışmalarına ilk kez katılacağız. Sporcularımızı Avrupa'daki rakipleriyle analiz ettiğimizde madalyaya çok yakınız. Sporcularımız özveriyle ve yüksek bir performansla çalışıyor, 6 sporcumuzdan da Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda madalya bekliyoruz. Buradan sonra 21 günlük yükselti kampına da gideceğiz. Katılacağımız bayrak yarışı için de 4x100 metre karışık ve 4x100 metre serbest bayrak yarışlarımız için sporcuların birbirlerini iyice tanıyıp reaksiyonlarını bilmeleri için ayrıca bir kamp daha yapacağız." diye konuştu

Asbaşkan Kurt: "2028 Los Angeles'ta bir tarih daha yazacağız"

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt da özel sporcularda 15 branştan atletizm, yüzme ve masa tenisinin paralimpik olduğu bilgisini verdi.

Türkiye'nin 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda atletizm ve masa tenisinde 3 madalya kazandığını hatırlatan Kurt, "Hedefimiz 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na atletizm ve masa tenisinin yanında yüzme branşında da katılmak. Yüzmede ilk kez katılacağız. Paralimpik oyunların ilk sınavı da İstanbul'da yapılacak EPYG, orada görme engelliler, bedensel engelliler ve özel sporcular yarışacak. Biz de atletizm ve masa tenisi ve yüzme branşlarında genç ve yıldız takımlarımızla ülkemizi temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Büyük spor organizasyonlarının ülkeye kazandırılması için büyük çabalar sarf edildiğini dile getiren Kurt, "Türkiye'ye bu oyunlar ilk defa alındı. Avrupa ülkelerinin tamamı katılıyor, 1000'in üzerinde sporcunun katılması bekleniyor, 8 branşta yarışlar yapılacak. Federasyon Başkanımız Birol Aydın'ın da dediği gibi inşallah 2028 Los Angeles'ta bir tarih daha yazacağız. ABD'de inşallah hedefimiz atletizm ve masa tenisinde altın madalya, yüzmede de kürsü görmek." değerlendirmesinde bulundu.

Milli sporcular madalya sözü verdi

Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı sporcuları madalya sözü verdi.

EPYG'de yarışacak 17 yaşındaki milli özel yüzme sporcusu Zeynep Duru Çiftçi, "Diyarbakırlıyım, şuan Tekirdağ'da yaşıyoruz. Benden 5 yaş büyük bir ağabeyim var üniversitede okuyor. Annem babam, abim benim böyle yüzdüğümü görünce seviniyorlar. Günde en az iki saat yüzüyorum, havuzun (Yarı olimpik havuz) bir ucundan diğer ucuna 35-36 saniyede gidiyorum. İstanbul'da inşallah madalya kazanacağım. Hayalim 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanmak, umarım o da gerçekleşir." dedi.

Kampa İzmir'den katılan 17 yaşındaki ay-yıldızlı özel sporcu Ulaş Yılmazoğlu, "7 yaşından beridir yüzüyorum. İstanbul'da madalya kazanacağım inşallah, olimpiyatlarda da madalya kazanma hayalim var. Havuzda arkadaşlarımı geçiyorum, kazanacağım madalyamı bütün herkese armağan edeceğim." diye konuştu.

Özel sporcu 16 yaşındaki Eymen Özdemir, "8 yaşından beri yüzüyorum, bugüne kadar da bir çok madalya kazandım. İstanbul'da da inşallah madalya kazanacağım. İnşallah İstiklal Marşı'mızı okutacağım, Spor Lisesi'nde okuyorum, okulumu seviyorum, arkadaşlarımı da seviyorum. İleride yüzme hocası olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Takımın en genci 14 yaşındaki Gizem Koyunbakan "Eskişehirliyim, İstanbul'daki oyunlarda madalya kazanacağım inşallah. Yüzmeye 6 yaşında başladım, 8 yıldır yüzüyorum. Benden 6 yaş küçük bir kız kardeşim var, İstanbul'da annem, babam ve kardeşim de beni izleyecek. İnşallah ileride olimpiyat madalyası almayı istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Samsun'dan katılan 17 yaşındaki yüzücü Yunus Emre Çakır da "6 yıldır yüzüyorum, kürsünün birinci basamağında inşallah beni göreceksiniz. 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na gitmek istiyorum inşallah madalya için çok çalışacağım." şeklinde konuştu.

Bolulu 17 yaşındaki sporcu Korcan Bulut Özdemir ise şunları söyledi:

"Avrupa Oyunları'nda madalya almayı hedefliyorum, çok çalışıyorum. Annem, doktorun da tavsiyesi üzerine yüzmeye başlattı. Federasyon Başkanımız Birol Aydın da hocalarım da her türlü desteği sağlıyor. Çalışmalarımız güzel gidiyor, İstanbul'daki oyunlarda güzel bir derece yapmak istiyorum, hedefim her zaman birincilik."