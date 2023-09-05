Özel Olimpiyatlar Türkiye, Ulusal Bocce Eğitmen Eğitimi ve Oyunları'nı Bayburt'ta düzenliyor

Özel Olimpiyatlar Türkiye, bu yıl ikincisi düzenlenen organizasyon olan Ulusal Bocce Eğitmen Eğitimi ve Oyunları Bayburt Üniversitesi işbirliği ile 5-7 Eylül 2023 tarihinde Bayburt'ta başlıyor.

Oyun Birlikte, Hayat Birlikte mottosuyla çeşitli projeler ve etkinlikler düzenleyerek özel gereksinimli bireylerin spor yoluyla sosyal hayata karışmasını amaç edinen Özel Olimpiyatlar Türkiye, 2009 yılından bu yana binlerce projeye imza attı. Özel Olimpiyatlar Türkiye, toplam 18 ilde üniversiteler ve yerel yönetimlerle bölge oyunları düzenledi. 60'ın üzerinde bölge oyununda toplamda yaklaşık 12.000 sporcuya, 6000 gönüllüye ve 4000 antrenöre ulaştı.

Özel gereksinimli bireyler, sporun gücüyle imkansıza meydan okuyarak, her geçen gün kendilerini geliştirmenin mutluluğunu yaşadılar.

Ulusal Bocce Eğitmen Eğitimi ve Oyunları, 5-7 Eylül 2023 tarihlerinde ülkemizin farklı illerinden 100'den fazla özel gereksinimli sporcu ve antrenörün Bayburt Üniversitesinde bir araya gelerek bocce branşında becerilerini geliştirmesi ve özel olimpiyatlar kuralları çerçevesinde eğitim almasını amaçlıyor.

Oyunlar dahilinde, 5 Eylül 2023 Salı günü Bocce branşı antrenörlerine eğitimler verilecek aynı gün içerisinde sporcular için beceri geliştirme çalışmaları yapılacak. 6 Eylül 2023 Çarşamba günü ise gruplamalar, beceri geliştirme çalışmaları ve turnuvalar düzenlenecek. Ulusal Bocce Eğitmen Eğitimi ve Oyunları 6 Eylül 2023 saat 18.00'te sona erecek. - BAYBURT