Özel Olimpiyatlar Türkiye Futbol Şampiyonası İzmir'de Yapıldı

Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) tarafından gerçekleştirilen Özel Olimpiyatlar Türkiye Futbol Şampiyonası, İzmir'in Bayındır ilçesinde yapıldı.

Organizasyon, Ödemiş Belediye Bandosu eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşe protokol üyeleri ve sporcular katıldı.

Ardından açılış seremonisi, Bozdağ Spor Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Bayındır Kaymakamı Murat Mete, burada yaptığı konuşmada, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından şampiyonanın başlama vuruşunu Bayındır Kaymakamı Mete ve Özel Olimpiyatlar Türkiye Ülke Direktörü Murat Ağca yaptı.

İki gün süren etkinlikte 9 ilden gelen 160 özel sporcu, karma futbol müsabakalarında ter döktü.

Kadın ve erkek özel sporculardan oluşan takımlar, gönüllü sporcularla birlikte sahaya çıkarak dostluk, mücadele ve dayanışma örneği sergiledi.

Erkekler kategorisinde A Grubu'nu Yalova, B Grubu'nu İzmir'in Bayındır, kadınlarda A Grubu'nu İstanbul'un Tuzla, B Grubu'nu ise Yalova takımları ilk sırada bitirdi.

Dereceye giren sporculara madalyaları, protokol üyeleri tarafından verildi.