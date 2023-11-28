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Özel Olimpiyatlar Türkiye 3x3 Karma Basketbol Turnuvası İstanbul'da düzenlendi

28 Kasım 2023 13:58 Son Güncelleme: 14:00 Abone Ol

Özel Olimpiyatlar Avrupa Basketbol Haftası kapsamında İstanbul'da düzenlenen 3x3 Karma Basketbol Turnuvası, kadın ve erkek sporcuların mücadelesine sahne oldu. Basın mensupları, eski basketbolcular ve Toyota Türkiye çalışanları da gösteri maçında yer aldı. TÖSSED Başkan Yardımcısı Tamer Oyguç, organizasyonun keyifli geçtiğini ve 2024 planlarını oluşturduklarını belirtti.