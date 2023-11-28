Özel Olimpiyatlar Türkiye 3x3 Karma Basketbol Turnuvası İstanbul'da düzenlendi
Özel Olimpiyatlar Avrupa Basketbol Haftası kapsamında İstanbul'da düzenlenen 3x3 Karma Basketbol Turnuvası, kadın ve erkek sporcuların mücadelesine sahne oldu. Basın mensupları, eski basketbolcular ve Toyota Türkiye çalışanları da gösteri maçında yer aldı. TÖSSED Başkan Yardımcısı Tamer Oyguç, organizasyonun keyifli geçtiğini ve 2024 planlarını oluşturduklarını belirtti.
Özel Olimpiyatlar Türkiye'nin, özel sporcuları bir araya getirdiği 3x3 Karma Basketbol Turnuvası İstanbul'da düzenlendi.
Özel Olimpiyatlar Avrupa Basketbol Haftası kapsamında Metin Sabancı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada, kadın ve erkek sporcular mücadele etti.
Organizasyonun gösteri maçında basın mensupları, eski basketbolcular ve Toyota Türkiye çalışanları sporcularla birlikte sahaya çıktı.
Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) Başkan Yardımcısı Tamer Oyguç, turnuvanın keyifli geçtiğini belirterek, "Daha fazla organizasyona el atmak amacıyla 2024 planlarımızı oluşturduk. İlerleyen süreçte daha çok aileye dokunacağımıza inanıyorum." diye konuştu.
Gösteri maçında forma giyen basketbol antrenörü Tutku Açık ise turnuvada yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Organizasyon, madalya töreni ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.