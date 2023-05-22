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Özel harekat polisi Muhammet Süleyman Gülle, Kick Boks Dünya Kupası'nda şampiyon oldu

Spor Haberleri

Van Emniyet Müdürlüğünde görevli özel harekat polisi Muhammet Süleyman Gülle, Kick Boks Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Finalde İranlı rakibini 3-0 yenen Gülle, 17-26 Kasım 2023'te Portekiz'de yapılacak Kick Boks Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Van Emniyet Müdürlüğünde görevli özel harekat polisi Muhammet Süleyman Gülle, İstanbul'da düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası'nda altın madalya elde etti.

İRANLI RAKİBİNİ YENEREK ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van'da görev yapan ve Gaziler Engelli Spor Kulübü sporcusu olan Gülle, 19-21 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası'nda mücadele etti. Rakiplerini yenerek finale yükselen Gülle, finalde İranlı kabini 3-0 yenerek şampiyon oldu.

DÜNYA ŞAMPİYONASI'NA KATILACAK

Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Gülle, 17-26 Kasım 2023'te Portekiz'de yapılacak Kick Boks Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Özel hareket polisi Muhammet Süleyman Gülle, Kick Boks Dünya Kupası'nda şampiyon oldu

Özel hareket polisi Muhammet Süleyman Gülle, Kick Boks Dünya Kupası'nda şampiyon oldu

Haberler.com - Spor

Kick Boks Spor Haberler

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Yorumlar (1)

mardinli yiğit:

boş, bomboş bir başarı.

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