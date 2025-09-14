Özbelsan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'na Hazırlanıyor

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur'unda sahasında Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Şiran Yıldız Spor Kulübü ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Trendyol 1. Lig'de dün sahasında Sarıyer'i 1-0 mağlup eden Yiğidolar, kupa mesaisine ara vermeden geçti. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik koşu yapan futbolcular, yarım sahada oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sarıyer karşısında forma giyen oyuncular ise günü yenileme çalışmasıyla tamamladı.

Özbelsan Sivasspor ile Şiran Yıldız Spor Kulübü, 17 Eylül Çarşamba günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - SİVAS