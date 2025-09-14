Haberler

Özbelsan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'na Hazırlanıyor

Özbelsan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'na Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur'unda Şiran Yıldız Spor Kulübü ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, antrenmanlarına başladı. Takım, önceki gün oynadığı müsabakada Sarıyer'i 1-0 mağlup ederek, kupa için hazırlıklarına ivme kazandırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur'unda sahasında Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Şiran Yıldız Spor Kulübü ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Trendyol 1. Lig'de dün sahasında Sarıyer'i 1-0 mağlup eden Yiğidolar, kupa mesaisine ara vermeden geçti. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik koşu yapan futbolcular, yarım sahada oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sarıyer karşısında forma giyen oyuncular ise günü yenileme çalışmasıyla tamamladı.

Özbelsan Sivasspor ile Şiran Yıldız Spor Kulübü, 17 Eylül Çarşamba günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
22 yaşındaki genç, sokak ortasında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu

22 yaşındaki genç, sokak ortasında vurulmuş halde bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırklareli Valisi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri programa damga vurdu

Valinin Erdoğan'la ilgili sözleri programa damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.