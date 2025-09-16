Özbelsan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Özbelsan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda sahasında Şiran Yıldız SK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor'un yeni transferi Aly Malle, takımla ilk çalışmasına çıktı.

Tedavi ve rehabilitasyon süreçleri sağlık ekibi gözetiminde devam eden oyunculardan Kamil Fidan ile Luan Campos da antrenmanda takımla çalıştı. Charis Charisis ve Ahmet Çakmak ise antrenmanın belirli bölümlerinde yer aldı.

Özbelsan Sivasspor ile Şiran Yıldız SK, yarın saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.