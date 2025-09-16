Haberler

Özbelsan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Güncelleme:
Özbelsan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda Şiran Yıldız SK ile oynayacağı maç için antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde yapılan çalışma, ısınma hareketleri ve taktik maçlarla sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor'un yeni transferi Aly Malle, takımla ilk çalışmasına çıktı.

Tedavi ve rehabilitasyon süreçleri sağlık ekibi gözetiminde devam eden oyunculardan Kamil Fidan ile Luan Campos da antrenmanda takımla çalıştı. Charis Charisis ve Ahmet Çakmak ise antrenmanın belirli bölümlerinde yer aldı.

Özbelsan Sivasspor ile Şiran Yıldız SK, yarın saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
title
