Özbelsan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Hazırlıklarına Başladı

Özbelsan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda karşılaşacağı Şiran Yıldız SK maçı için antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki idman, ısınma hareketleri ve çift kale maçla sona erdi.

Özbelsan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda sahasında Şiran Yıldız SK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik koşu yapan futbolcular, yarı sahada oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.

Ligde dün oynanan SMS Grup Sarıyer karşısında forma giyen futbolcular ise günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Özbelsan Sivasspor ile Şiran Yıldız SK, 17 Eylül Çarşamba günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
