Futbol: Trendyol 1. Lig
Trendyol 1. Lig'in 17. hafta müsabakasında Özbelsan Sivasspor ile Arca Çorum FK, karşılaşmada 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı. Goller, Ethemi ve Eze tarafından atıldı.
Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Fatih Tokail, Batuhan Bıyıklı, Orhun Aydın Duran
Özbelsan Sivasspor : Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Emirhan Başyiğit, Appindangoye, Okan Erdoğan, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Charisis, Ethemi (Dk. 85 Fevzi Yıldırım), Kamil Fidan (Dk. 77 Malle), Bekir Böke (Dk.67 Avramovski)
Arca Çorum FK: Sehic, Erkan Kaş, Cemali Sertel, Caner Osmanpaşa, Attamah, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 70 Kerem Kalafat), Yusuf Erdoğan (Dk. 90 Semih Akyıldız), Pedrinho (Dk. 78 Aleksic), Samudio, Eze (Dk. 70 Oğulcan Çağlayan)
Goller: Dk. 9 Ethemi (Özbelsan Sivasspor ), Dk. 22 Eze (penaltıdan) (Arca Çorum FK)
Trendyol 1. Lig'in 17. hafta müsabakasında Özbelsan Sivasspor ile Arca Çorum FK 1-1 berabere kaldı.