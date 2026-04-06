Haberler

Sivassporlu futbolcu Emirhan Başyiğit'in omuzunda kırık tespit edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'un oyuncusu Emirhan Başyiğit, Esenler Erokspor ile oynanan maçta sakatlandı. Yapılan kontrollerde sağ omuz başında çökme kırığı ve labrum yırtığı tespit edildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Emirhan Başyiğit'in maçta sağ omuz ekleminin çıktığı ve kendiliğinden yerine oturduğu belirtilerek, "Oyuncunun yapılan kontroller sonucunda sağ omuz başında çökme kırığı ve anterior labrum yırtığı tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından oyuncumuzun tedavisine başlanmış olup rehabilitasyon süreci yakından takip edilmektedir." denildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

