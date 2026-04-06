Sivassporlu futbolcu Emirhan Başyiğit'in omuzunda kırık tespit edildi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'un dün Esenler Erokspor ile oynadığı maçta sakatlanan Emirhan Başyiğit'in omuz başında çökme kırığı tespit edildiği bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Emirhan Başyiğit'in maçta sağ omuz ekleminin çıktığı ve kendiliğinden yerine oturduğu belirtilerek, "Oyuncunun yapılan kontroller sonucunda sağ omuz başında çökme kırığı ve anterior labrum yırtığı tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından oyuncumuzun tedavisine başlanmış olup rehabilitasyon süreci yakından takip edilmektedir." denildi.