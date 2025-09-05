Özbelsan Sivasspor, SMS Grup Sarıyer ile Maç İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında SMS Grup Sarıyer ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İdman, topla yapılan uygulamalarla sona erdi.

Özbelsan Sivasspor ile SMS Grup Sarıyer, 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Öte yandan geçen hafta deplasmanda oynanan Atko Grup Pendikspor maçının 62. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Luan Campos'un yapılan MR görüntülemesinde, sol kasık bölgesinde yırtık ve kanama tespit edildi, ayrıca kasık tendonlarında tendinit bulguları görüldü ve oyuncunun tedavisine sağlık ekiplerince başlandı.