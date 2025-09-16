Haberler

Özbelsan Sivasspor, Şiran Yıldız Spor Maçına Hazır

Özbelsan Sivasspor, Şiran Yıldız Spor Maçına Hazır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeni transfer Aly Malle, takımla ilk çalışmasını yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda sahasında Şiran Yıldız Spor Kulübü ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcular, taktik maçla idmanı tamamladı. Yeni transfer Aly Malle, bugün yapılan antrenmanda takımla ilk çalışmasına çıktı.

Tedavi ve rehabilitasyon süreçleri sağlık ekibi gözetiminde devam eden oyuncular Kamil Fidan ile Luan Campos bugünkü antrenmanda takımla çalıştı. Charis Charisis ve Ahmet Çakmak ise antrenmanın belirli bölümlerinde yer aldı.

Özbelsan Sivasspor ile Şiran Yıldız Spor Kulübü, yarın saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Dini değerlere hakaret eden Rock grubunun tüm üyeleri tutuklandı

Savunmaları işe yaramadı! Hakim, "Hepiniz tutuklusunuz" dedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Efsane futbolcu Luis Figo'nun 52 yaşında attığı gol olay oldu

52 yaşında rakibin belini kırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.