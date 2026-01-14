Haberler

Sivasspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Güncelleme:
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde yapılan idmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları gerçekleştirildi.

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve topa sahip olma çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Sipay Bodrum FK ile Özbelsan Sivasspor, 19 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Bodrum İlçe Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

