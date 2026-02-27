Haberler

Sivasspor, Serikspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Sivasspor, Serikspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Serikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde sürdürdü. Antrenman pas çalışmalarıyla devam etti.

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Serikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan Yiğidolar, günü duran top organizasyonu ile idmanı tamamladı.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Karşılaşma, 1 Mart Pazar günü saat 13.30'da Serik İsmail Ogan Stadı'nda oynanacak. - SİVAS

