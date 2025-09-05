Özbelsan Sivasspor, Sarıyerspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Haberler

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sarıyerspor ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarına devam ediyor. Takım, ilk olarak fitness salonunda çalıştıktan sonra sahada ısınma ve koordinasyon faaliyetleri gerçekleştirdi.

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Sarıyerspor müsabakasının hazırlıklarına yaptığı günün ilk antrenmanı ile devam etti.

Kulüp tesislerinde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde fitness salonuna geçen Yiğidolar, burada koordinasyon ve kuvvet odaklı çalışmalar gerçekleştirdi. Ardından sahaya çıkan futbolcular, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde ısınma ve koordinasyon çalışmaları yaptı. Antrenman, topla yapılan uygulamalarla sona erdi.

Kırmızı-beyazlılar, akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor ile Sarıyerspor, 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

