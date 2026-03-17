Sivasspor, Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde Manisa FK maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanlar ısınma hareketleri ve çift kale maç ile devam edecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde tesislerde gerçekleştirilen idmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Ardından atletik koşu çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekibin, antrenmanı çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Manisa FK ile Özbelsan Sivasspor, 21 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Manisa 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak.