Sivasspor, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ısınma hareketlerinin ardından atletik koşu çalışmaları yapıldı.

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik koşu çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı taktiksel maç ile tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 7 Mart 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
