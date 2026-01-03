Özbelsan Sivasspor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladı
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklara başladı. Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki antrenmanda ısınma hareketleri ve pas çalışmaları gerçekleştirildi.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı duran top çalışmasıyla tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.
Özbelsan Sivasspor ile Erzurumspor FK, 11 Ocak Pazar günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor