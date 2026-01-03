Haberler

Özbelsan Sivasspor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladı

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklara başladı. Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki antrenmanda ısınma hareketleri ve pas çalışmaları gerçekleştirildi.

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı duran top çalışmasıyla tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor ile Erzurumspor FK, 11 Ocak Pazar günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
