Haberler

Özbelsan Sivasspor, Daniel Avramovski ile Anlaştı

Özbelsan Sivasspor, Daniel Avramovski ile Anlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Daniel Avramovski ile sözleşme imzaladı. Avramovski, imza töreninde Başkan Vekili Burak Özçoban ile bir araya geldi.

Özbelsan Sivasspor, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Daniel Avramovski ile anlaşmaya vardı.

Sivas'a gelen Avramovski, Başkan Vekili Burak Özçoban'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

Futbola Rabotnicki altyapısında başlayan başarılı oyuncu, kariyerinde sırasıyla Kızılyıldız, OFK Belgrad, NK Olimpija, Vojvodina, Vardar, Kayserispor, Sarajevo, Boluspor ve son olarak Iğdır FK formalarını giydi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Diş hastanesinde 'hayali teşhis' skandalı

Diş hastanesinde skandal! Personel şikayet etti, soruşturma başlatıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altına rakip olan yatırım aracı: Bu yıl yüzde 45'ten fazla kazandırdı

Altına rakip olan yatırım aracı: Bu yıl yüzde 45'ten fazla kazandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.