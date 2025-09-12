Özbelsan Sivasspor, Daniel Avramovski ile Anlaştı
Sivasspor, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Daniel Avramovski ile sözleşme imzaladı. Avramovski, imza töreninde Başkan Vekili Burak Özçoban ile bir araya geldi.
Özbelsan Sivasspor, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Daniel Avramovski ile anlaşmaya vardı.
Sivas'a gelen Avramovski, Başkan Vekili Burak Özçoban'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.
Futbola Rabotnicki altyapısında başlayan başarılı oyuncu, kariyerinde sırasıyla Kızılyıldız, OFK Belgrad, NK Olimpija, Vojvodina, Vardar, Kayserispor, Sarajevo, Boluspor ve son olarak Iğdır FK formalarını giydi. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor