Özbelsan Sivasspor-Bandırmaspor maçının ardından

Özbelsan Sivasspor-Bandırmaspor maçının ardından
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Özbelsan Sivasspor, Bandırmaspor'u 2-0 yenerek teknik direktörleri Mehmet Altıparmak ile güzel bir galibiyet elde etti. Altıparmak, maçı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve ikinci yarıda daha iyi bir performans sergileyeceklerini belirtti. Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel ise takımının pozisyon eksikliği üzerinde durdu.

Trendyol 1. Lig'in 19. hafta müsabakasında Bandırmaspor'u 2-0 yenen Özbelsan Sivasspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Bandırmaspor karşısında iyi oynayarak haklı bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısının dengeli geçtiğini aktaran Altıparmak şunları kaydetti:

"Biz oyun planımızı kurmuştuk ama rakibin beşli savunmasından dolayı biraz sıkıntı yaşadık. Normal geçen bir karşılaşma oldu. Devre arasında oyuncularımıza kimin ne yapacağı anlattık. İkinci yarı istek, arzu ve fiziksel olarak üstünlüğümüz ortaya çıktı. İkinci yarı mükemmel oynadık diyebilirim. Neredeyse rakibe hiç pozisyon vermedik. İstediğimiz oyun şeklini sahaya yansıtarak çok hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Bütün oyuncularımı gönülden kutluyorum. Çünkü karşılaşmayı kazanmayı inanılmaz istediler. Maçın başından sonuna kadar hep beraber mücadele ettiler. Taraftarımıza da çok teşekkür ediyorum. Devre arasına çok istediğimiz ve beklediğimiz bir galibiyeti alarak güzel bir şekilde girdik. Her zaman söylediğim gibi lig ikinci yarı başlıyor. Şimdi sorumluluklar daha fazlalaştı. Bir hedefimiz var, üst tarafı yakalamak. Bu galibiyetle oyuncularımızın kafasındaki 'acabalar' kalkmış oldu. Devre arası transferleri ile daha iyi bir Sivasspor izleteceğiz."

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise maçın dengeli geçtiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"İki takımda çok pozisyona girmedi. İlk yarı değerlendirebileceğimiz pozisyonlar vardı ama değerlendiremedik. Coşkumuzu isteğimizi daha da artırmamız gerekiyor. Bazen iyi oynamak, pozisyona girmek yetmiyor. İyi mücadele etmeniz gerekiyor. Bugün biz bunları sahaya tam olarak yansıtamadık. Şimdi ilk yarı bitti, 26 puandayız. Şapkamızı önümüze koyup, bir şekilde değerlendirip neleri daha iyi yapmamız gerektiğini, futbolu biraz daha birinci planda düşünmemiz gerektiğini bilmemiz lazım. Oyun olarak bir eksiğimiz yok, gol bölgelerinde etkisiz kalıyoruz. Bunları giderdiğimizde ikinci yarıya yine ayağa kalkan bir Bandırmaspor için elimizden geleni yapacağız."

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
