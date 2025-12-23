Haberler

Sivasspor, Bandırmaspor maçına hazırlanıyor

Sivasspor, Bandırmaspor maçına hazırlanıyor
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Bandırmaspor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki idmanda pas ve top koruma çalışmaları yapıldı.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında sahasında Bandırmaspor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı 3 takımlı turnuva ile tamamladı.

Yiğidolar, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Özbelsan Sivasspor - Bandırmaspor karşılaşması, 27 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS

