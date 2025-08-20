Özbelsan Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler Maçına Hazırlanıyor

Özbelsan Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler Maçına Hazırlanıyor
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla birlikte çift kale maç gerçekleştirildi.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'i ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından rondo ve atletik koşu yapan kırmızı beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla noktaladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Amed Sportif Faaliyetler ile Özbelsan Sivasspor, 24 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Diyarbakır Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
