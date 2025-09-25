Haberler

Özbelsan Sivasspor, Adana Demirspor'u 5-0 Mağlup Etti

Özbelsan Sivasspor, Adana Demirspor'u 5-0 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında Adana Demirspor'u 5-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Harun Reşit Güngör, Murathan Çomoğlu

Özbelsan Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 81 Mehmet Feyzi Yıldırım), Appindangoye, Okan Erdoğan, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter (Dk. 46 Kamil Fidan), Yusuf Cihat Çelik, Avramovski (Dk. 61 Kerem Atakan Kesgin), Ethemi (Dk. 69 Kimpioka), Campos (Dk. 81 Emre Gökay), Bekir Turaç Böke

Adana Demirspor : Murat Uğur Eser, Kadir Karayiğit (Dk. 84 Aykut Sarıkaya), Ali Fidan, Mert Menemencioğlu, Osman Kaynak, Caner Kaban, Yusuf Buğra Demirkıran (Dk. 70 Kayra Saygan), Sefa Gülay (Dk. 70 Kürşat Türkeş Küçük), Gökdeniz Tunç (Dk. 84 Ahmet Arda Birinci), Salih Kavrazlı, Ahmet Bolat (Dk. 70 Muhammed Ahmet Ergen)

Goller: Dk. 29 ve 55 Avramovski, Dk. 62 ve 88 Bekir Turaç Böke, Dk. 79 Kimpioka (Penaltıdan) (Özbelsan Sivasspor )

Sarı kartlar: Dk. 23 Özkan Yiğiter, Dk. 64 Appindangoye (Özbelsan Sivasspor ), Dk. 90+1 Aykut Sarıkaya ( Adana Demirspor )

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı

Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlayan Trump'tan ilk sözler: Bu adama çok saygı duyuyorum

"Bu adama çok saygı duyuyorum"
Tümer Metin, Sadettin Saran'a seslendi: Ona naçizane bir tavsiyem var

Sadettin Saran'a seslendi: Ona naçizane bir tavsiyem var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BYD marka araç alan vatandaşın büyük hayal kırıklığı

Kucak dolusu para verdiği otomobil, büyük hayal kırıklığı yaşattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.