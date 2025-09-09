Özbelsan Sivasspor, Aaron Appindangoye ile Anlaştı

Haberler

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, eski savunma oyuncusu Aaron Appindangoye ile sözleşme imzaladı. Taraftarların sevdiği futbolcu, yeniden kırmızı-beyazlı formayı giyecek.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, daha önce kırmızı-beyazlı formayı giyen eski oyuncularından Aaron Appindangoye ile yeniden anlaştı.

Kulübün açıklamasında, 2019-2024 yılları arasında 5 sezon Sivasspor formasını giyen Gabonlu savunma oyuncusu Aaron Appindangoye'nin transfer edildiği belirtilerek "İstikrarlı performansı ve mücadeleci ruhu ile taraftarlarımızın sevgisini kazanan Aaron, 2025-2026 sezonunda yeniden kırmızı beyazlı formamızı terletecek." denildi.

Futbolcunun perşembe günü Sivas'a gelerek kırmızı-beyazlı ekiple çalışmalara başlayacağı aktarılan açıklamada, "Aaron Appindangoye'ye Özbelsan Sivasspor ailesine tekrar hoş geldin diyor, başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

