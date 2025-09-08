Özbekistan, CAFA Uluslar Kupası'nda Şampiyon Oldu

Özbekistan, Orta Asya Futbol Federasyonu (CAFA) Uluslar Kupası final maçında İran'ı 1-0 yenerek şampiyon oldu.

CAFA tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen organizasyonun finalinde Özbekistan ile İran karşılaştı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve RAMS Başakşehir'den Abbosbek Fayzullaev ve Eldor Shomurodov'un da Özbekistan formasını giydiği maçın normal süresi golsüz berabere sona erdi.

Uzatmanın 120. dakikasında Özbekistan, Khodjiakbar Alidjanov'un kaydettiği golle müsabakayı 1-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

İran karşısında 13 yıl aradan sonra galip gelen Özbekistan, daha önce Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde başarılı olarak tarihinde ilk kez ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmıştı.