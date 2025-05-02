Ozan Tufan: Takımın Kırılgan Yapısı, Defansif Duyguları Ön Plana Çıkarıyor

Trabzonspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Ozan Tufan, bu sezon özelinde takımın kırılgan bir yapısı olduğunu, bu nedenle defansif duyguların daha etkili geldiğini belirtti.

Ozan, Trabzonspor Dergisi'ne verdiği röportajda, küçük yaşlarda A Milli Takım'da forma giydiğini hatırlatarak, tecrübesini sahaya yansıtmaya çalıştığını ifade etti.

Her maçtan sonra bireysel olarak kendini değerlendirdiğini anlatan Ozan, "Olumlular mutlu ediyor ama doğal olarak olumsuz yaptığım işler de oluyor ve bu beni hayal kırıklığına uğratıyor. Bunları minimize etmek için ne yapmam gerektiğini inceliyorum, notlar alıyorum, sonraki antrenmanlarda hatalarımı gidermek için çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Ozan Tufan, her maçta elinden geleni yapmaya çalıştığını, taraftarı mutlu etmek istediklerini vurgulayarak, takım oyununun bireysel oyuna göre çok daha önemli olduğunu kaydetti.

"Birçok mevkide oynamaktan memnunum"

Geçmişte farklı mevkilerde oynadığını anımsatan Ozan, şu değerlendirmede bulundu:

"Fatih Tekke hocamla da görüştüm, birçok mevkide oynayabilmemin avantajını kullanmak istiyor. En önemlisi doğru kullanmak ve takıma en yüksek katkıyı vermek. Açıkçası çok yönlü olmaktan, birçok mevkide oynamaktan memnunum. Sonuçta tek yapmak istediğim, nerede görev yaparsam yapayım kanımın, canımın, terimin son damlasına kadar mücadele etmek. Her zaman aynı performansı gösteremeyebiliriz. Bu her futbolcu için gerçekçi bir durum ama taraftarımız inansın ki maçın bir saniyesinde bile kazanmaktan ve takımıma katkı yapmaktan başka bir şey düşünmem."

"Bu sezon özelinde kırılgan bir yapımız var"

Ozan Tufan, ofansif oynamanın ve skor üretebilmenin kendisini daha da iyi hissettirdiğini belirterek, "Her zaman takım oyunu önemli olan ve benim için sahanın herhangi bir yerinde takıma katkı sunmak gurur verici. Bunu başardın mı mutlu oluyorsun zaten. Bu sezon özelinde kırılgan bir yapımız var ve bu nedenle defansif duygular daha etkili geliyor bana. Takımın gol yememesi lazım çünkü bu durumda toparlanmak zor oluyor. Nasılsa gol atarız, gol yememek önemli, bu düşünceyle bu sezon için defansif görevi tercih ederim, orada iyi oynayınca daha mutlu oluyorum." şeklinde görüş belirtti.

Süper Lig ve İngiltere Championship arasındaki farklara değinen Ozan, İngiltere'de fiziksel güce dayalı bir futbol bulunduğunu, her şeyin sistem dahilinde gerçekleştiğini dile getirdi.

Ozan Tufan, Türkiye'de daha çok pas oyunu ve taktiğin ön plana çıktığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Ayrıca Championship'te VAR uygulaması yok. Gerçek şu ki benim VAR'dan yararlandığım veya mağdur olduğum anlar oldu. Elime çarpan bir top gol olmuştu, bir başka durumda ofsayt olmayan pozisyonda gol iptal olmuştu. Bunlar futbolun doğasında olan şeyler. Ben futbola başladığımda VAR yoktu ve futbolu doğallığı ile sevdik. Ben futbolun doğasıyla çok da oynanmaması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki futbolda adaleti sağlamak önemli."

Maden işçisi babasının yaşadığı zorlukları gördüğünü belirten Ozan Tufan, "Onun çalıştığı koşulları görünce her zaman 'Onları nasıl mutlu edebilirim?' diye düşünürdüm. Bunun için benim bir şeyleri başarmam gerekirdi, bu bilinçle çok çalışıp buralara kadar geldim. Onları mutlu ettiğimi düşünmek gurur verici benim için." ifadelerini kullandı.

Ozan, A Milli Takım formasıyla Danimarka'ya attığı golü unutamadığı maçlar arasında göstererek, "Uzun süredir Danimarka'yı yenemiyorduk. Uzatmalarda, uzaktan çok güzel bir gol atmıştım ve 2-1 kazanmıştık. Kariyerimin dönüm noktalarından biriydi. Milli formayla ilk golümdü, hiç unutmam ve hep gururlanırım." değerlendirmesinde bulundu.

Maçlara çıkmadan önce oğlu ile bir süre görüştüğünü ve konsantrasyonunu bu şekilde sağladığını aktaran Ozan, kariyeri boyunca Kevin de Bruyne ile Toni Kroos'u çok beğendiğini belirtti.

Ozan Tufan, "Hayatın bir belgesele çekilse ya da kitap olsa adı ne olurdu?" sorusuna ise "Biraz karışık olurdu bence. Küçüklüğümden itibaren çok fazla zorluk yaşadım, çok mücadele ettim. En aşağıyı da gördüm, tepeyi de. 'Karmaşık Bir Hayat' türünde bir başlık anlatabilirdim hayatıma." yanıtını verdi.

Geçmişten bugüne en iyi ilk 11'de kaleye Uğurcan Çakır'ı tercih eden Ozan Tufan, kadroda Dani Alves, Ramos, Pique, Marcelo, Busquets, de Bruyne, David Silva, Messi, Mbappe ve Cristiano Ronaldo'ya yer verdi.