Ozan Tufan'a sürpriz talip! Eski takımı istiyor

Ozan Tufan'a sürpriz talip! Eski takımı istiyor
Güncelleme:
İngiltere Championship ekibi Hull City, Trabzonspor forması giyen eski oyuncusu Ozan Tufan'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor. Ozan Tufan'ın da Hull City'e geri dönme fikrine sıcak baktığı iddia edildi.

Süper Lig devi Trabzonspor'da forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu Ozan Tufan ile ilgili sıcak bir transfer iddiası gündeme geldi.

HULL CITY YENİDEN OZAN'I İSTİYOR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, milli oyuncu Ozan Tufan'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor. Hull City'nin eski oyuncusu Ozan'ı transfer etmek için yaz boyunca temaslarda bulunduğu ve kış transfer döneminde yeniden girişim yapacağı aktarıldı. Kulübün sportif direktörü Jared Dublin de bu ilgiyi doğruladı.

OZAN TUFAN SICAK BAKIYOR

Trabzonspor'da ilk 11'deki yerini kaybeden Ozan Tufan'ın da Hull City'e geri dönme fikrine sıcak baktığı öne sürüldü.

SKOR KATKISI YAPAMADI

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 5 resmi maçta görev alan Ozan Tufan, bu karşılaşmalarda skor katkısı üretemedi.

Haberler.com / İsmail Elal - Spor
