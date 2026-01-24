Haberler

Ozan Kabak-Can Uzun düellosunda kazanan belli oldu

Ozan Kabak-Can Uzun düellosunda kazanan belli oldu
Almanya Bundesliga 19. hafta maçında Hoffenheim, Eintracht Frankfurt'u deplasmanda 3-1 yendi. Hoffenheim'da milli oyuncu Ozan Kabak gol atarken, Frankfurt'ta da milli yıldız Can Uzun asist yaptı.

Almanya Bundesliga'nın 19. haftasında Eintracht Frankfurt ile Hoffenheim karşı karşıya geldi. Deutsche Bank Park'ta oynanan mücadeleyi Hoffenheim, 3-1'lik skorla kazandı.

OZAN KABAK İLE CAN UZUN'UN DÜELLOSU

Eintracht Frankfurt, karşılaşmanın 18. dakikasında Can Uzun'un asistinde Arnaud Kalimuendo'nun attığı golle 1-0 öne geçti ve devreyi önde tamamladı. Hoffenheim, 52. dakikada Max Moerstedt'in golüyle skora denge getirdi. Konuk ekip Hoffenheim, 60. dakikada Ozan Kabak'ın golüyle 2-1 öne geçti. Hoffenheim, 65. dakikada Ayrele Amenda'nın kendi kalesine attığı golle maçı 3-1'lik skorla kazandı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Hoffenheim, 36 puana yükseldi. Ev sahibi Eintracht Frankfurt ise 27 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Hoffenheim, Werder Bremen deplasmanına gidecek. Eintracht Frankfurt, sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.

