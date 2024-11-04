Özalp Gençlikspor, Başkalespor'u 5-3 Yenerek Üçüncü Galibiyetini Aldı

Van'da oynanan U16 Gelişim Ligi B Grubu'nda onanan maçta Özalp Gençlikspor, evinde konuk ettiği Başkalespor'u 5-3 yendi.

U16 Gelişim Ligi B Grubu'nda mücadele eden Özalp Gençlikspor evinde üçünü galibiyetini aldı. Özalp Şehir Stadında Özalp Gençlikspor ile Başkalespor karşı karşıya geldi. Toplam 8 golün atıldığı maçta ev sahibi misafir takımını 5-3 yenerek üçüncü galibiyetini aldı. Konuk takım Başkalespor'u 5-3 yenerek evinde yenilmezliğini devam ettiren Özalp Gençlikspor, oynadığı 4 maçta 1 yenilgi 3 galibiyet aldıklarını ifade eden takım antrenörü Hakan Yıldırımçakar, "İki yıllık bir emeğin karşılığını alıyoruz. Takımız tüm maddi imkansızlıklara rağmen lige iyi bir başlangıç yaptık. Bu çıkışımız bundan sonrada inşallah devam edecek" dedi. - VAN