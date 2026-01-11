Oynamadığı maçta bile hedefte! Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki
Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, takımının Süper Kupa'yı kazanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmadı. Fenerbahçeli taraftarlar, takımdan kiralık olarak ayrılan Sofyan Amrabat ve Dominik Livakovic'in bile paylaşım yaptığını dile getirerek paylaşımda bulunmayan En-Nesyri'ye büyük tepki gösterdi.
- Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupayı kazandı.
- Youssef En-Nesyri, Afrika Kupası'nda mücadele ettiği için Süper Kupa finalinde forma giyemedi.
- Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'nin Süper Kupa zaferi sonrası sosyal medyada tebrik paylaşımı yapmadı.
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu. Bu mücadele sonrası sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılması gündemde olan Youssef En-Nesyri, Afrika Kupası'nda mücadele etmesi nedeniyle forma giyemediği maçta dahi taraftarın hedefi oldu.
KUTLAMA PAYLAŞIMI YAPMADI
Ülkesi Fas ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden En-Nesyri, Fenerbahçe'nin Süper Kupa'yı kazanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmadı.
TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ
Fenerbahçeli taraftarlar, takımdan kiralık olarak ayrılan Sofyan Amrabat ve Dominik Livakovic'in bile paylaşım yaptığını dile getirerek, hiçbir tebrik paylaşımında bulunmayan En-Nesyri'ye büyük tepki gösterdi.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 25 maçta sahaya çıkan En-Nesyri, 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.