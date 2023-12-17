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Oyman Atabay'ın cenazesi Ankara'da toprağa verildi

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) kurucu başkanı Oyman Atabay'ın cenazesi, Ankara'da defnedildi. Atabay, uzun yıllar sürücü olarak yer aldığı otomobil sporlarında önemli hizmetlerde bulundu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) kurucu başkanı Oyman Atabay'ın cenazesi, Ankara'da toprağa verildi.

76 yaşındaki Atabay'ın cenazesi Ahmet Efendi Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Atabay'ın cenaze törenine yakınlarının yanı sıra spor camiasından da çok sayıda kişi katıldı.

Oyman Atabay, uzun yıllar sürücü olarak yer aldığı otomobil sporlarında, Türkiye Otomobil Kulübü (TOK) başkanlığının ardından 1989 yılında Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK) kurucu başkanı olarak spora hizmet etti. 1991-1997 arasında ilk iki dönem TOSFED'in başkanlığını yapan Atabay, devamında ise yönetim kurulu üyesi olarak federasyonda görev aldı.

Kaynak: AA / Spor

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