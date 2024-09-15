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Öve öve bitiremediler! Portekiz, Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor

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Benfica'ya yeni transfer olan milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, Portekiz temsilcisiyle çıktığı ilk maçta golünü atarak 4-1'lik galibiyette pay sahibi oldu. Ayağının tozuyla herkesi büyülemeyi başaran Kerem, Portekiz'de gündem oldu. Benfica Teknik direktörü Bruno Lage ve Portekiz basını 25 yaşındaki yıldızı öve öve bitiremedi.

Benfica, Portekiz Ligi'nin 5. haftasında Santa Clara'yı 4-1 mağlup etti. Portekiz'deki kariyerine golle başlayan milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu için hocası Bruno Lage, maçın ardından övgü dolu sözler sarf etti. Portekiz basını da Kerem'e övgüler yağdırdı.

"KİM ALDIYSA TEŞEKKÜRLER"

Lage, "Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde katkınız var mı?" sorusunu "Hayır, bir katkım yok. Onu kim seçtiyse ona teşekkür ederim. Böyle oyuncuları, agresif kanat oyuncularını severim. Rafa, Cervi, Pizzi gibi forvet oynayan oyuncuları seviyorum ve o da bu özelliklere sahip" dedi.

Öve öve biteremediler! Portekiz, Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor

"ONUN ADINA MUTLUYUM"

Kerem Aktürkoğlu ile konuştuğunu söyleyen başarılı teknik adam, "Onunla konuştum ve oynamasını istediğim rolde kendini rahat hissetti. Moralli geldi, milli takımda 3 gol attı, bugün de eşitliği sağladı, mutluyum" ifadelerini kullandı.

Öve öve biteremediler! Portekiz, Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor

PORTEKİZ'DE MANŞETLERDE: HARRY POTTER SEVİNCİNİ YAPTI

Öte yandan Portekiz basını, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili çarpıcı manşetler attı. Atılan manşetler şöyle;

A Bola: Orkun Kökçü ile Kerem Aktürkoğlu arasındaki Türk Hava Yolları hava bağlantısı Gabriel Batista'yı ustaca atlattı.

Record: Aktürkoğlu Benfica formasıyla ilk maçında gol attı ve Harry Potter gibi kutlama yaptı.

Diario Noticias: Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü ve Di Maria'nın mükemmel performanslarıyla oynanan maçta yeni teknik direktör Bruno Lage en önemli şeyi aldı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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Yorumlar (2)

Köfteci Jardel:

Bu çocuk bana hep Tuncay Şanlı'yı hatırlatmıştır.

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Veysel null:

Kerem adina Sevindik. Bazen her iki tarafın da kendini bulabilmesi için ayrılık gerekir. Kerem Galatasaray dan ayrilmasa kendini bulamayacaktı ve hem kerem hem GS kaybedecekti. Oysa şimdi ayrılık her iki taraf için de hayırlı bir iş olduğu için hem Galatasaray hem de kerem kazandı...

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