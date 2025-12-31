Ousmane Dembele 2025'i kasıp kavurdu

Futbol dünyasında 2025 yılına damga vuran isim, Paris Saint-Germain'in ( Psg ) Fransız oyuncusu Ousmane Dembele oldu.

ALTIN TOP ÖDÜLÜ DEMBELE'NİN OLDU

Geçen sene Manchester City'den İspanyol Rodri ve Real Madrid'den Brezilyalı Vinicius Junior arasında ikiye bölünen futbol camiası, bu yılki ödüllerde Dembele üzerinde fikir birliği yaptı. Uzun süre Portekizli Cristiano Ronaldo ve Arjantinli Lionel Messi'nin hegemonyasında kalan Altın Top ödülü, 2025'te kupalara ambargo koyan PSG'nin yıldızı Dembele'ye gitti. Altın Top'a layık görülen Dembele, FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu da seçilerek 2025 yılında futbol dünyasının en prestijli iki ödülünü kazandı.

BİRÇOK KUPA KAZANMAYI BAŞARDI

PSG'nin başarısında büyük rol oynayan Dembele, takımıyla 2025 yılını UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa zaferleriyle noktaladı. Altın Top ve FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu gibi iki büyük ödülün yanı sıra FIFA Yılın En İyi 11'i ne giren Fransız futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de sezonun takımına seçildi.

53 MAÇTA 35 GOL ATTI

Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi oyuncusu ünvanını elde eden Dembele, Fransa'da gol krallığına ulaştı. Geçen sezonu 53 maçta 35 golle tamamlayan Dembele, bu sezon ise 14 karşılaşmada 4 gollük performans sergiledi.