Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde

Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı, Çekya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası B Kategorisi'nde finale yükseldi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, grup etabında Polonya, Hırvatistan, Çekya ve Macaristan'ı mağlup ederek 12 puanla ilk sırada yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip, final mücadelesinde yarın TSİ 15.00'te Macaristan ile karşılaşacak.

Kaynak: AA