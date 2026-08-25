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Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde

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- Grubunu dörtte dört yaparak tamamlayan Türkiye, finalde Macaristan ile karşılaşacak

Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı, Çekya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası B Kategorisi'nde finale yükseldi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, grup etabında Polonya, Hırvatistan, Çekya ve Macaristan'ı mağlup ederek 12 puanla ilk sırada yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip, final mücadelesinde yarın TSİ 15.00'te Macaristan ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
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