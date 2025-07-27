Oturacak Voleybol Erkek Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na Hazır

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Türkiye, 28 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Macaristan'ın Györ kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda 12 takım arasındaki mücadelesine yarın Polonya ile başlayacak.

Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı'nın katılacağı Avrupa Şampiyonası yarın başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 28 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Macaristan'ın Györ kentinde düzenlenecek organizasyonda 12 takım mücadele edecek.

A Grubu'nda yer alan ay-yıldızlıların maç programı şöyle (TSİ):

Yarın:

11.00 Polonya-Türkiye

19.00 Macaristan-Türkiye

29 Temmuz Salı:

15.00 Fransa-Türkiye

20.00 Hırvatistan-Türkiye

30 Temmuz Çarşamba:

19.15 Ukrayna-Türkiye

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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