Oturacak Voleybol Erkek Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na Hazır
Türkiye, 28 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Macaristan'ın Györ kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda 12 takım arasındaki mücadelesine yarın Polonya ile başlayacak.
Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı'nın katılacağı Avrupa Şampiyonası yarın başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 28 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Macaristan'ın Györ kentinde düzenlenecek organizasyonda 12 takım mücadele edecek.
A Grubu'nda yer alan ay-yıldızlıların maç programı şöyle (TSİ):
Yarın:
11.00 Polonya-Türkiye
19.00 Macaristan-Türkiye
29 Temmuz Salı:
15.00 Fransa-Türkiye
20.00 Hırvatistan-Türkiye
30 Temmuz Çarşamba:
19.15 Ukrayna-Türkiye
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor