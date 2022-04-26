Otizmli yüzücü Yunanistan'dan Türkiye'ye Ata Yahşi için kulaç atacak

İZMİRLİ 19 yaşındaki otizmli açık su yüzücüsü Tuna Tunca ve Triatlon Milli Takımı Antrenörü Mert Onaran, yarın Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan Çeşme'ye anlamlı etkinlikte kulaç atacak. Daha önce Çanakkale Boğazı ve İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçerek ilki başaran Tuna Tunca ve Mert Onaran, otizmde farkındalığı arttırmak için gerçekleştirecekleri yüzüşte, geçen hafta 18 Nisan'da Mersin'deki Avrupa Triatlon Kupası yarışmasından dönerken henüz 24 yaşında trafik kazasında hayatını kaybeden triatloncu Ata Yahşi'yi anacak. Yarın sabah saat 08.30'da Sakız Adası'nın Karfaz Koyu'ndan suya girecek ikili, Çeşme Pırlanta Koyu'na kadar yaklaşık 7.5 kilometre yüzerek, saat 10.30 gibi Türkiye'ye varacak. Daha önce Çanakkale Boğazı ve İstanbul Boğazı'nı birkaç kez derecelerle geçen, birçok ulusal ve uluslararası açık su yarışında dereceleri olan Tuna'nın bu ilk açık su geçişi olacak.

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