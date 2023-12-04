Osmaniyeli Özel Sporcular Para Badminton Türkiye Şampiyonası'nda 13 Madalya Kazandı

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen Para Badminton Türkiye Şampiyonası'nda Osmaniyeli özel sporcular, 13 madalya kazandı. Şampiyonaya 15 ilden 63 sporcu katıldı ve Osmaniye Wh1-Wh2-Ss6-Sl3-Sl4 kategorilerinde 10 sporcu ile temsil edildi.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen, Para Badminton Türkiye Şampiyonası'nda, Osmaniyeli özel sporcular 13 madalya kazandı.

Aksaray Dağılgan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 15 ilden 63 sporcunun katıldı. Osmaniye Wh1-Wh2-Ss6-Sl3-Sl4 kategorilerinde 10 sporcu ile katıldığı şampiyonada 13 madalya kazandı.

Şampiyonaya bireysel kategoride yarışan Halit Yaşar Atay wh2 Türkiye 1'incisi, Ahmet Duran Bozkuş wh2 Türkiye 2'ncisi, Mustafa Kazıcı wh2 Türkiye 3'üncüsü, İrem Ceyda Gök Türkiye 2'ncisi, Hatice Atay wh2 Türkiye 3'üncüsü ve Veli Timi ss6 Türkiye 3'üncüsü oldu.

Çiftler kategorisinde ise Halit Yaşar Atay - İrem Ceyda Gök karışık çiftler wh1-wh2 Türkiye 3'üncüsü, İsmail Konuk-Muhammed Ömer Zehir Çift Erkekler Türkiye 3'üncüsü oldu. Çiftlerde wh2-wh1 Halit Yaşar Atay-İrem Ceyda Gök Türkiye 3'üncüsü, sl4-su5 İsmail Konuk-Muhammed Ömer Zehir Türkiye 3'üncüsü, Ss6 Karışık çiftler Veli Timi Türkiye 3'üncüsü, Sl3 Karışık çiftler Durmuş Ali Baysal Türkiye 3'üncüsü ve Wh2 Çift Bayanlar Hatice Atay Türkiye 3'üncüsü oldu. - OSMANİYE