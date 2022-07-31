Osmaniye haberleri | Osmaniye'de düzenlenen Görme Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası sona erdi Osmaniye haber... Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunca Osmaniye'de düzenlenen Görme Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunca Osmaniye'de düzenlenen Görme Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Tosyalı Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada 53 kulüpten 157 kadın ve erkek sporcu dereceye girmek için yarıştı. İki gün süren müsabakalarda erkekler bench kategorisinde 56 kiloda Murat Yıldırım, 60 kiloda Okan Namettepe, 67,5 kiloda Hossain Saroni, 75 kiloda Ömer Galip Kesim, 82,5 kiloda Caner Özenirler, 90 kiloda Şehmuz Çevik, 100 kiloda Muhammet Şimşek, 110 kiloda Dursun Hayran, 125 kiloda Ayhan Gülsoy ve +125 kiloda İbrahim Çetin şampiyon oldu. Kadınlar bench kategorisinde 48 kiloda Mihriban Boyacı, 56 kiloda Döndü Kanat, 60 kiloda Sema Gönen, 67,5 kiloda Gülistan Özdemir, 75 kiloda Meltem Tırıklı, 82,5 kiloda Bircan Şimşek, 90 kiloda Fatma Sağlam, +90 kiloda ise Sevil Uslu Işık ilk sırayı aldı. Öte yandan, altın madalya kazanan sporcuların, Mısır'da düzenlenecek Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceği bildirildi. Spor AA / Ümit Kahrıman Osmaniye Türkiye Spor Haberler

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