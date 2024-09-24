Osmaniye'de 350 Öğrenci Spora Yönlendirildi

Osmaniye'de "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı"nda başarılı olan 350 öğrencinin eğitimi başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, yazılı açıklamasında, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü program kapsamındaki taramaya 7 bin 238 öğrencinin katıldığını belirtti.

Çalışmada spora yatkınlığı tespit edilen 350 öğrencinin eğitimlerine başlandığını kaydeden Çebi, "Eğitimlerin her aşamasında test ve ölçümler yapılacak." ifadesini kullandı.