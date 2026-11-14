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Osmanelispor yarın PGL'de 6 puanla 6'ncı sırada Karamürselspor'u konuk edecek

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Osmanelispor yarın PGL'de 6 puanla 6'ncı sırada Karamürselspor'u konuk edecek
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Bilecik'i PGL 6. Grup'ta temsil eden Osmanelispor, yarın saat 14.00'te Osmaneli İlçe Stadı'nda Karamürselspor'u konuk edecek. 12 takımlı grupta 6 puanla 6'ncı sırada yer alan Osmanelispor, 1 puanla son sıradaki Karamürselspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Bilecik'i bu yıl Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil eden Osmanelispor, yarın oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı.

PGL 6. Grup 5. hafta müsabakasında yarın günü saat 14.00'da Osmaneli İlçe Stadı'nda Osmanelispor Karamürselspor'u konuk edecek. Zorlu maç öncesi maçın oynanacağı statta günü ter idmanı ile geçen kırmızı-yeşilli takımda morallerin yerinde olduğu görüldü. Zorlu maç öncesi Osmanelispor 12 takımlı grupta 6 puanla 6'ncı sırada yer alırken, konuk Karamürselspor 1 puanla ligin en son sırasında yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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