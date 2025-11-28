Haberler

Osmancık Belediyespor, Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği'nde 8. Kez Şampiyon Oldu

Osmancık Belediyespor, Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği'nde 8. Kez Şampiyon Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmancık Belediyespor, Çorum Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği finalinde rakibi Çorum Voleybol Spor Kulübü'nü 3-1 yenerek üst üste 8. kez şampiyonluğa ulaştı. Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Osmancık Belediyespor, Çorum Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliğinde üst üste 8'inci kez şampiyon oldu.

Çorum Atatürk Spor Salonunda düzenlenen şampiyonanın finalinde Osmancık Belediyespor ile Çorum Voleybol Spor Kulübü karşılaştı.

Hakem Hüseyin Kamber'in yönettiği maçın ilk seti Çorum Voleybol Spor Kulübü 25-17 kazandı.

İkinci seti 25-23, üçüncü seti 25-20 kazanan Osmancık Belediyespor, dördüncü seti de 25-22 üstün tamamlayarak, 3-1'lik skorla şampiyon oldu.

Osmancık Belediyespor, bu galibiyetle birlikte Çorum Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliğinde üst üste 8'inci kez şampiyon oldu.

Karşılaşmanın ardından takım sporcularına ve teknik ekibe kupa ile madalyaları takdim edildi.

Müsabakayı tribünden izleyen Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, maçın ardından sporcuları tebrik etti.

Sporcularla gurur duyduğunu belirten Gelgör, "Genç Kızlar Voleybol Takımımızın, namağlup şekilde elde ettiği 8. kez üst üste şampiyonluk ile ilçemize tarihi bir başarı kazandırmasından büyük mutluluk duyuyorum. Sultanlarımızı yürekten kutluyor, emekleri ve özverileri için antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Her daim sporcularımızın yanında olmaya devam edecek, inşallah ilçemize daha nice gurur verici başarılar kazandıracağız." dedi.

Kaynak: AA / Emircan Bardak - Spor
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün...

Kaos kapıda! Türkiye'deki 300 bin restoran resmen kazan kaldırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç stajyerin kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı

Genç stajyerin kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı
Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti sona eriyor

Yeni yılda eşitleniyoruz! Suriyelilere o hizmet artık ücretli
Bakan Fidan ile kamera karşısına geçen Alman Bakan'dan çarpıcı Türkiye mesajı

Alman Bakan'dan heyecan yaratan Türkiye mesajı
Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! Yıl sonuna kadar bu marketlerde ucuza satılacak

Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! İşte ucuza satacak marketler
Genç stajyerin kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı

Genç stajyerin kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı
Osimhen hakkında bomba gelişme! Sevinen de var üzülen de

Osimhen hakkında bomba gelişme! Sevinen de var üzülen de
İstanbul'da 'Black Friday' çılgınlığı! AVM'lerde büyük yoğunluk yaşandı

Takvime bakan soluğu mağazalarda aldı! Birbirlerini ezdiler
Küfürleşme cinayeti kamerada! Sırtından bıçaklayıp başını yere vurdu

Küfürleşme cinayeti kamerada! Sırtından bıçaklayıp başını yere vurdu
Dans öğretmeni bayıldı, öğrencilerinin yaptıkları olayı gölgede bıraktı

Dans öğretmeni bayıldı, öğrencilerinin yaptığı olayı gölgede bıraktı
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
Trump: Çok sayıda B-2 bombardıman uçağı sipariş ettik

Dünya diken üstünde! Trump'tan tehdit gibi açıklama geldi
Papa ile görüşmek isteyen Mehmet Ali Ağca, İznik'ten kovuldu

Papa ile görüşmek için ilçeye gitti, arkadaşlarıyla birlikte kovuldu
Muğla'da hastanede kimyasal madde döküldü; 2 personel etkilendi

Muğla'da hastanede kimyasal madde paniği: 2 personel etkilendi
title
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.