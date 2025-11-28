Osmancık Belediyespor, Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği'nde 8. Kez Şampiyon Oldu

Osmancık Belediyespor, Çorum Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliğinde üst üste 8'inci kez şampiyon oldu.

Çorum Atatürk Spor Salonunda düzenlenen şampiyonanın finalinde Osmancık Belediyespor ile Çorum Voleybol Spor Kulübü karşılaştı.

Hakem Hüseyin Kamber'in yönettiği maçın ilk seti Çorum Voleybol Spor Kulübü 25-17 kazandı.

İkinci seti 25-23, üçüncü seti 25-20 kazanan Osmancık Belediyespor, dördüncü seti de 25-22 üstün tamamlayarak, 3-1'lik skorla şampiyon oldu.

Osmancık Belediyespor, bu galibiyetle birlikte Çorum Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliğinde üst üste 8'inci kez şampiyon oldu.

Karşılaşmanın ardından takım sporcularına ve teknik ekibe kupa ile madalyaları takdim edildi.

Müsabakayı tribünden izleyen Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, maçın ardından sporcuları tebrik etti.

Sporcularla gurur duyduğunu belirten Gelgör, "Genç Kızlar Voleybol Takımımızın, namağlup şekilde elde ettiği 8. kez üst üste şampiyonluk ile ilçemize tarihi bir başarı kazandırmasından büyük mutluluk duyuyorum. Sultanlarımızı yürekten kutluyor, emekleri ve özverileri için antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Her daim sporcularımızın yanında olmaya devam edecek, inşallah ilçemize daha nice gurur verici başarılar kazandıracağız." dedi.