Osman Zeki Korkmaz: 'Kadroyu Değiştireceğim'

Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, kulüp olarak zorlu dönemden geçtiklerini belirterek, "Sivassporlulara söylüyorum kadroyu değiştireceğim, dönüştüreceğim. Başkasının yediği yemeğin faturasını ben ödemem. Bu tip durumlardan daha önce geçtim. Kriz dönemlerinden geçtim. Oradan ayağa kalktım, buradan da ayağa kalkmasını bilirim" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Sıkıntılı bir süreç içerisindeyiz. Bir dönüşüm içerisindeyiz. Kadro yapılanmasını daha tamamlayamadık. Çünkü mukavelesi biten oyuncularla daha birkaç gün önce, birkaç tanesiyle yolları ayırabildik. Yer açmak açısından, hem yabancı hem yerlide Bütün bunların ışığı altında bugünkü maçta; kısıtlı kadromuzla iyi bir mücadeleye başladığımızı ve hazır bir rakibe karşı iyi başladığımızı düşünüyorum. Bu VAR'da iptal edilen golümüzü, daha doğrusu yan hakemin ofsayt bayrağı kaldırdığı var VAR'ın da onayladığı golü irdelemek istiyorum. Bu VAR kamera açısında perspektifle görüyoruz. Çizilen çizgide, üst üste iki çizgi var. Bana kalırsa ayak önde. Pendikli oyuncunun ayağı bozuyor. Orada tamamen Bülent Birincioğlu'nun kararıyla golümüz iptal ediliyor. Kulüplerin bu kadar milyon dolar harcadığı statlarda kamera açıları bu. Bu sezon Sivasspor lehine VAR'dan herhangi bir karar çıkmadı. Basit gol yeme alışkanlığımız devam ediyor. Bunu çözmemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce birçok kez kriz dönemlerinden geçtiğini vurgulayan Korkmaz, kırmızı-beyazlı camiaya da seslenerek, "İçinden geçtiğimiz zorlu dönemde tabii ki de insanların serzenişi, isyanı olabilir. Bu sözümü herkes iyi anlasın; başkasının yediği yemeğin faturasını ben ödemem. Sivassporlulara söylüyorum kadroyu değiştireceğim, dönüştüreceğim. Bu tip durumlardan daha önce geçtim. Kriz dönemlerinden geçtim. Oradan ayağa kalktım, buradan da ayağa kalkmasını bilirim. Ne yaptığımı, ne hazırladığımı biliyorum. Yaklaşık 2 aydır da başkasının yediği yemeğin kaplarını temizliyorum. Hoş olmayan, burnuma kötü kokuların geldiği masayı toparlıyorum. Buradan da çıkacağız" diye konuştu.