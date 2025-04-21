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Osman Şimşek U-17 Türkiye Güreş Şampiyonu Oldu

Osman Şimşek U-17 Türkiye Güreş Şampiyonu Oldu
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Denizlili güreşçi Osman Şimşek, U-17 Güreş İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda 80 Kilogramda hem Grekoromen Stil hem de Serbest Stilde şampiyon olarak altın madalya kazandı ve uluslararası turnuvalarda ülkesini temsil etme hakkı elde etti.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nun düzenlediği U-17 Güreş İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası, katılan Denizlili güreşçi Osman Şimşek 80 Kilogramda hem Grekoromen Stil hem de Serbest Stilde Türkiye Şampiyonluğunu elde ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nun düzenlediği U-17 Güreş İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası, 18 Nisan tarihinde Sivas'ta gerçekleşti. Şampiyonada; Denizli Güreş Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren sporcu Osman Şimşek' 80 Kilogramda hem Grekoromen Stil hem de Serbest Stil'de Türkiye Şampiyonluğunu elde ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Denizlili genç sporcu bu başarısıyla, Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda ay yıldızlı mayo ile mindere çıkıp Denizli'yi ve ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. - DENİZLİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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