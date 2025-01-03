Osman Özköylü: "Çok kırılgan takımız"

Iğdır FK Teknik Direktörü Osman Özköylü, Kocaelispor maçının ardından yaptığı açıklamada, yedikleri iki basit golden sonra demoralize olduklarını söyleyerek "Çok kırılgan takımız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Kocaelispor'a 3-0 mağlup olan Iğdır FK'da Teknik Direktör Osman Özköylü maçın ardından basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Özköylü, "Böyle bir sonucu hiç beklemiyorduk. Bir haftadır Kocaelispor'un hem Ertuğrul Hoca dönemindeki oyunlarını hem de İsmet hoca ile oynayabilecekleri oyunu iyi analiz ettik. İyi başladık ama taç atışından gol yedik. Çok kırılgan bir takımız. Olumsuzluklar oyuncuların cesaretini kırdı. Gol de bizi etkiledi. Ortada pozisyon yokken yediğimiz iki gol bizi çok demoralize etti. Oyuncuların genel yapısı, tepkisi çok yetersiz kalıyor. Kaderimize razı olarak oyunu devam ettiriyoruz. Bu kabul edilebilir değil. Bunu değiştirmemiz lazım. Sahada sorumluluktan kaçıyoruz, temaslı oyunda çok zayıfız. Temaslı oyunu iyi takım karşısında çok çabuk kayboluyoruz. Antrenmanlarda bunu düzeltmek için çok çalışıyoruz ama sahada oyuncular başka bir dünyaya gidiyor. Bizim oyuncularımız bu kadar kötü değil. Kaybolan özgüvenden dolayı basit ve komik hatalar yapıyoruz. Bu da sonuca direkt etki ediyor" diye konuştu.

"Radikal kararlar almak lazım"

Özköylü, sahada bir çaba görmedikleri zaman oyuncu değiştirmenin de oyuna etki yapmadığını vurgulayarak, "Sahada isyanı, çabayı göremediğiniz zaman istediğiniz kadar oyuncu değiştirin bizim için handikap oluyor. Böyle bir sonucu yaşadığımız ve yaşattığımız için üzgünüz. Normalde çalıştığım takımlarda bu tür takımlarla karşılaşmayız. Ama burada henüz bunu yerleştiremedik. Çalışıyoruz ama ortaya koyamıyoruz. Sahada dönüşünü alamıyoruz. Karagümrük maçına bakacağız. Sonra eksik yerlerimize transferler yapacağız. Gerekiyorsa farklı şeyleri de düşüneceğiz. Bu şekilde devam edemeyiz. Oyuncu grubu kafa olarak değişime gitmezse fiziki olarak değişime gitmek zorundayız. Radikal kararlar almak lazım. Başkanımız ve yöneticilerimizle oturup konuşacağız, masaya koyacağız. Ne yapmamız gerekiyorsa yapmaya çalışacağız" açıklamasında bulundu.

"İmkansız değil ama zor"

Zirve yarışındaki puan farkıyla ilgili olarak Özköylü, "İlk 2 anlamında puan farkı 13 oldu. Kapatılabilir mi? İmkansız değil ama zor, gerçekçi olmak lazım. Ligde makas dar. Bir maç kaybedip düşme hattına inebilirsiniz ya da tam tersinde play-off hattına girebilirsiniz. İmkanlarımız olağanüstü iyi durumda. Bunun karşılığını çalışandan teknik ekibe ve oyuncuya vermemiz gerekiyor. Bugünkü görüntü bundan çok uzaktı. Beni en çok rahatsız eden, üzen buydu. Kocaelispor'u da tebrik ediyorum. İyi bir takım. Onlara da başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Aidiyet tam oluşmadığı için problem yaşıyoruz"

Ankara ile Iğdır arasındaki antrenman ve maç sürecini de değerlendiren Özköylü, "Antrenmandan önce toplanıyoruz, antrenmandan sonra tesisi terk ediyoruz. Ankara'da çalışıyoruz. Konaklama tesisimiz ve yemekhanemiz olmadığı için oyuncuları kendi haline bırakıyoruz. Saha yapılana kadar bu takım sürekli gezmiş. Bu hafta perşembe günü Iğdır'a gideceğiz. O ana dek Ankara'dayız. Oranın havasını deplasmana gelen takım kadar yaşıyoruz. Aidiyet tam olarak oluşmadığı için problemler fazla. Ama bugünkü görüntü mazeret değil. Paralarımız günü gününe ödeniyor. Ne istersek yapılıyor" diye konuştu.

"Polisin, çalışanımızı darp etmesini kınıyorum"

Sahada yaşanan olaylar ve gördüğü sarı kart pozisyonuyla ilgili olarak da Osman Özköylü, "Olaylarla ilgili bilgim yok. Ama polislerimizin gereksiz ve sert darbelerinin olduğunu söylediler. Bu çok üzücü. Hadiseyi sakinleştirecek olan polisin, çalışanımızı darp etmesi çok üzücü. Sadece bunu duydum. Bu durumu kınıyorum" diye konuştu.

"Aynısını Fenerbahçe'ye verme de delikanlılığını görelim"

Ceza sahası içerisinde Burak Çoban'a yapılan hareketin yüzde 100 penaltı olduğunu söyleyen Özköylü, "Aynı bölgenin dış tarafında taş çizgisine yakın yerde Murat Çoban ve Ahmet Oğuz'un aynı anda orta topa girdiler. Ayağına ucuyla dokundu diye faul verdiler. Akşam herkes izlesin baksın biz bunu zaten bulacağız. Sitemizden de yayınlatacağız. Şimdi daha basitini ceza sahası dışında veriyorsun ama ceza sahası içerisinde o darbeyi vermiyorsun. Hadi bakalım bunu git büyük takımlardan birisine yap. Aynı pozisyon Galatasaray olsun, Fenerbahçe olsun o penaltıyı verme de ben senin hakemliğini, delikanlılığını görelim. Orada maç 2-1 olsa ne olacağını bilemiyoruz değil mi biz belki bir motivasyon yakalayacağız. Aynı harekete dışarda ver, burada verme. Adaletsizlik var. Biz pozisyonun tekrarını önümüzdeki ekrandan görüyoruz. VAR'daki efendi ne yapıyor. Neye göre karar verdi. Yazık günah değil mi? Bırakın biz kendimiz yeniliyorsak yenilelim. Onlar adil ve adaletli olmak zorunda. İtirazım onaydı ve ondan kart gördüm. Kocaelisporlu oyuncu oyuncumuzu formadan tutup çekiyor kart vermiyor. Nasıl olacak? Her temasa faul veriyorlar, İngiltere ligi izlemiyor musunuz diyorum. Hakemler de zayıf, biz de zayıfız" sözlerini kaydetti. - KOCAELİ