Osman Kahraman Vaclav Jezek Turnuvası Aday Kadrosunda

8 Eylül tarihleri arasında Çekya'da katılacağı Vaclav Jezek Turnuvası'nın aday kadrosu açıklandı. Manisa Futbol Kulübü'nün genç oyuncusu Osman Kahraman da aday kadroya davet edilen futbolcular arasında yer aldı.

Aday kadroya çağrılan futbolcular, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Ay-Yıldızlılar, turnuva kapsamında İsviçre, Meksika ve İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. U18 Mill Takımı 2 Eylül Salı günü İstanbul'dan hareket ederek Çekya'ya gidecek.

Manisa Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Manisa Futbol Kulübümüzü, şehrimizi ve ülkemizi gururla temsil edecek olan milli futbolcumuz Osman Kahraman'a Ay-Yıldızlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi. - MANİSA