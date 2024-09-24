Üye Girişi
Haberler

Osman Furkan Karakaya, Üçüncü Avrupa Şampiyonluğu İçin Hazırlanıyor

Osman Furkan Karakaya, Üçüncü Avrupa Şampiyonluğu İçin Hazırlanıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da yaşayan 20 yaşındaki Muaythai sporcusu Osman Furkan Karakaya, 7-14 Kasım tarihleri arasında Kosova'da düzenlenecek Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda üçüncü kez altın madalya kazanmayı hedefliyor. Antrenörü Mustafa Kaya ile yoğun antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Amasya'da yaşayan 20 yaşındaki Osman Furkan Karakaya, katılacağı Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda üçüncü kez altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Osman Furkan, Kosova'nın başkenti Priştine'de 7-14 Kasım tarihlerinde düzenlenecek şampiyona için hazırlıklarını antrenörü Mustafa Kaya nezaretinde Amasya Belediyespor'un salonunda sürdürüyor.

Şampiyonaya 91 kilo A klasman büyüklerde katılacak Osman Furkan, AA muhabirine, daha önce iki kez Avrupa şampiyonu olduğunu belirterek, "Bu sene de şampiyon olup ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapıp birinciliği alacağız." dedi.

Antrenör Kaya ise Osman Furkan'ın Süper Lig'de birinci olarak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandığını dile getirerek, "Günde 3 saat antrenmanlarımız devam ediyor. Elimizden gelenin en iyisini yapıp ülkemize, memleketimize Avrupa şampiyonluğunu getirmek istiyoruz. Hedefimiz Furkan'ın üçüncü Avrupa şampiyonluğu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Spor

Yerel Haberler Mustafa Kaya Kosova amasya Kadın Spor

Erdoğan, BM kürsüsünde BM'yi eleştirdi: Katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz?

BM kürsüsünde BM'yi eleştirdi: Katliam şebekesini durdurmak için neyi bekliyorsunuz?

 BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler

BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler

 İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanı Kubeysi'yi öldürdü

İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanını öldürdü
Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi konuştu: Yerini söyledim, niye devlet bunu götürmedi?

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi sessizliğini bozdu! Sözleri çok konuşulur
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Valencia Osasuna maçı CANLI izle! Valencia Osasuna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Sevilla Valladolid maçı CANLI izle! Sevilla Valladolid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 24-25 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? 24-25 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akbank mobil neden açılmıyor, Akbank mobil ne zaman düzelecek 24 Eylül Salı? Akbank "Bankayla iletişim kurulamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" hatası nedir, çözümü nedir? Akbank çöktü mü? Akbank neden açılmıyor, sorun mu var? 24 Eylül Salı Akbank mobil hata veriyor! Bahar dizisi uyarlama mı? Bahar dizisi hangi diziden, kitaptan uyarlama? Anıtkabir nöbet değişim saatleri! Anıtkabir nöbet değişimleri kaç saatte bir, ne zaman? Bahar dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Bahar dizisi ne zaman, hangi kanalda? Bahar SON BÖLÜM izle! Bahar yeni bölüm FULL HD izleme linki var mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });