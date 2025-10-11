Haberler

Osimhen yine skora katkı yaptı, takımı maçı kazandı

Osimhen yine skora katkı yaptı, takımı maçı kazandı
Güncelleme:
Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nin 9. haftasında Nijerya, Lesotho'yu deplasmanda 2-1 mağlup ederek Dünya Kupası umutlarını son maça taşıdı. Galatasaraylı Victor Osimhen asist yaparken, Beşiktaşlı Wilfred Ndidi de maçı tamamladı.

Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nin 9. maç haftasında Lesotho, Nijerya'yı Peter Mokaba Stadium'da konuk etti. Mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla Nijerya oldu.

GOLLER TROOST-EKONG VE AKOR ADAMS'TAN

Nijerya, 55. dakikada William Troost-Ekong'un penaltıdan attığı golle öne geçti. 80. dakikada Akor Adams farkı ikiye çıkarırken, Lesotho'nun tek golü 83. dakikada Hlompho Kalake'den geldi.

OSIMHEN VE NDIDI 90 DAKİKA SAHADAYDI

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen ve Beşiktaşlı Wilfred Ndidi karşılaşmada 90 dakika görev yaptı. Osimhen, Nijerya'nın ikinci golünde asist yaparak galibiyete katkı sağladı.

DÜNYA KUPASI UMUTLARI SÜRÜYOR

Bu sonuçla Nijerya, puanını 14'e yükselterek Dünya Kupası'na katılma umutlarını son maça taşıdı. Lesotho ise 9 puanda kaldı. Nijerya, son grup maçında lider Benin'i ağırlayacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
